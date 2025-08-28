Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en medio de sus progresos territoriales en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma del control de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, en el marco de sus progresos territoriales tras el inicio de su invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de acciones decisivas por parte de unidades del grupo Sur de fuerzas, la localidad de Nelepovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.