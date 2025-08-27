Ucrania | Directo: última hora de la guerra Rusia-Ucrania

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha mantenido una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras su cumbre de la semana pasada con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos, al tiempo que ha sostenido que las dificultades para sacar adelante una cumbre bilateral entre ambos derivan de que "no se caen bien".

Así, ha confirmado ante la prensa que ha hablado con Putin a raíz de la citada cumbre y ha agregado que "toda conversación" que tiene con él es "una buena conversación". "Sin embargo, por desgracia, después se lanza una bomba contra Kiev u otro lugar y eso me enfada mucho", ha subrayado desde la Casa Blanca.

A pesar de ello, ha destacado que "cree que se va a poner fin a la guerra", si bien ha reconocido que "es duro" lograrlo, al tiempo que ha ensalzado que el hecho de que Putin realizara una visita a Alaska para reunirse con él fue "una gran declaración de que quiere conseguirlo".

