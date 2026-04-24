Rusia asegura haber impedido un "ataque terrorista" contra altos cargos de su organismo regulador de medios

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes haber impedido un "ataque terrorista" contra altos cargos del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) y han apuntado a los servicios de Inteligencia de Ucrania como responsables de estos planes.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que "los servicios de Inteligencia ucranianos intentan activamente afectar las medidas de seguridad en la información en Rusia, incluido el bloqueo de Telegram, usado ampliamente por el enemigo para llevar a cabo actos de sabotaje, terrorismo, extremismo, fraude informático y otros delitos graves".

Así, ha subrayado que altos cargos y empleados de Roskomnadzor, "así como sus familiares", están recibiendo "amenazas", al tiempo que ha alertado que también están siendo preparados "ataques" contra ellos. En este contexto, ha reseñado que las fuerzas de seguridad impidieron el 18 de abril un atentado con coche bomba que tenía como objetivo a la cúpula del organismo.

El organismo ha recalcado que un total de siete personas, "que apoyan una ideología ultraderechista y neofascista" y "que fueron reclutados por los servicios especiales ucranianos a través de Telegram", fueron detenidas en relación con estos planes, al tiempo que ha afirmado que el cabecilla del grupo "fue neutralizado" durante un tiroteo tras "ofrecer resistencia armada".

"Durante la redada se incautaron un kilogramo de explosivos, una granada, una pistola, un silenciador, dos pistolas de aire, radios, parafernalia neonazi y símbolos de grupos paramilitares ucranianos, así como instrucciones sobre cómo unirse a una organización terrorista ucraniana prohibida en la Federación Rusa", ha sostenido el FSB.

Por último, ha acusado a Kiev de usar las redes sociales y otras aplicaciones "para radicalizar a adolescentes y jóvenes rusos" a través de "la imposición del nihilismo, el odio a la humanidad y un amor por la violencia, el asesinato y el suicidio", antes de citar como ejemplos los más de 20 ataques contra centros escolares registrados desde 2018, a los que se suman más de 300 "impedidos en la fase de preparación".