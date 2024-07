Rusia asegura que Putin no ha hablado con Trump tras su intento de asesinato y recalca que "no planea hacerlo"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha llamado al exmandatario estadounidense Donald Trump tras sobrevivir el sábado a un intento de asesinato durante un acto de campaña en Pensilvania y ha destacado que "no planea hacerlo".

"No, no ha habido contacto y no tiene planes para hacerlo", ha manifestado el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre esta posibilidad, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

El propio Peskov condenó el domingo el atentado contra Trump y sostuvo que "estaba claro" que su vida corría peligro". "Después de numerosos intentos de eliminar al candidato Trump de la arena política, primero utilizando herramientas legales, tribunales, fiscales, intentos de desacreditar políticamente al candidato, era obvio para todos los observadores externos que su vida estaba en peligro", sostuvo.

El expresidente estadounidense resultó herido un acto de precampaña celebrado en Pensilvania del que tuvo que ser evacuado con heridas leves, suceso que se saldó con la muerte de dos personas, entre ellas el responsable de los disparos, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, quien abrió fuego desde un tejado situado cerca del lugar del acto.