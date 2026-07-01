Rusia cierra múltiples puestos de control ferroviarios en su frontera con Finlandia, Estonia y Letonia

Archivo - Un tren de alta velocidad Lastochka en la estación de tren de Finliandski, en San Petersburgo, uno de los lugares próximos a la frontera occidental de Rusia donde el Kremlin ha decidido cerrar temporalmente puestos de control - Europa Press/Contacto/Sergei Mikhailichenko

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha suspendido temporalmente el tránsito de personas, vehículos, mercancías y carga a través de varios puestos de control ferroviarios a lo largo de su frontera con Finlandia, así como otros dos en Estonia y Letonia, sin especificar el motivo de dicha decisión.

"Se suspende temporalmente, a partir del 1 de julio de 2026, la circulación de personas, vehículos, mercancías y carga a través de puestos de control ferroviarios en la frontera estatal de la Federación de Rusia, en determinados tramos de la frontera estatal", indica la orden firmada por el primer ministro, Mijaíl Mishustin.

En virtud de ello, el Ministerio de Exteriores ruso "notificará la decisión adoptada" a Finlandia, Estonia y Letonia, según subraya la orden, que no atribuye explicación alguna acerca de la medida.

En concreto, el referido anexo al documento precisa que son cinco en total los pasos cerrados en la frontera con Finlandia: dos en la región de Carelia, dos en la de Leningrado y un quinto en la ciudad de San Petersburgo.

Asimismo, la orden dicta el cierre temporal de otros dos puestos situados en la región de Pskov, uno en la mitad norte de la frontera, que limita con Estonia, y otro en la mitad sur, contiguo a Letonia.