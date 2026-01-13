Rusia convoca al embajador de Polonia en protesta por la detención de un arqueólogo a petición de Ucrania

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una reunión en julio de 2025 en Moscú (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha convocado este martes al embajador de Polonia en Moscú, Krzysztof Krajewski, para protestar por la detención de un arqueólogo ruso en el país europeo, arrestado a petición de Ucrania después de que fuera acusado de realizar excavaciones "ilegales" en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

El Ministerio de Exteriores ruso ha afirmado en un comunicado que ha trasladado una "firme protesta" a Krajewski en relación con la detención de Alexander Butiagin, antes de recalcar que las acusaciones de Kiev son "absurdas" y agregar que la península de Crimea "es parte integral de la Federación Rusa".

"La naturaleza abiertamente politizada y especulativa de la acusación de Ucrania contra un estudioso ruso queda aún más clara por el hecho de que la petición de Ucrania a la Interpol no fue satisfecha y de que Butiagin haya visitado libremente múltiples países europeos poco antes de ser arrestado en Polonia", ha destacado.

Así, ha reseñado que Moscú ha trasladado a Krajewski "pruebas" que demuestran que Butiagin es un arqueólogo que trabaja para el Museo del Hermitage de San Petersburgo y que "ha realizado investigaciones en la península de Kerch desde hace décadas", para los cuales "cuenta con todos los permisos necesarios de las autoridades relevantes, incluso hasta 2014 por parte de las autoridades ucranianas".

Por ello, Moscú ha reiterado que "la Federación Rusa reclama la liberación inmediata" de Butiagin y ha solicitado a Varsovia que "no sea entregado a la máquina de castigo del régimen de Kiev, dado que no tiene relación alguna con la justicia".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, acusó el pasado 11 de diciembre a Polonia de detener "arbitrariamente" a Butiagin y reclamó que Moscú "demandará el respeto y la protección del ciudadano ruso a través de los canales diplomáticos existentes" de cara a lograr su liberación.

Las excavaciones rusas en Crimea, que fue anexionada por Moscú en 2014 --sin que la comunidad internacional haya reconocido este paso--, han levantado la polémica en numerosas ocasiones. Kiev acusa a arqueólogos rusos de llevar a cabo saqueos y excavaciones no autorizadas en sitios históricos que considera ocupados por Rusia.