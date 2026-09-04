Rusia denuncia cinco muertos y 14 heridos en ataques ucranianos contra la región de Bélgorod

Archivo - Los servicios de emergencia investigan el lugar donde se ha producido un ataque con un dron en la región rusa de Bélgorod. - Pavel Kolyadin/TASS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este viernes que cinco personas han muerto y 14 han resultado heridas en ataques del Ejército de Ucrania en la región de Bélgorod, junto a la frontera con el país vecino.

En concreto, el gobernador en funciones de dicha región, Alexander Shuvaev, ha detallado que el distrito de Shebékino fue escenario de ataques ucraniano en los que murieron cinco personas, incluido personal de una ambulancia. "Expreso una vez más mis más sinceras condolencias a todas las familias y amigos de las víctimas. Comprendo el terrible dolor que han sufrido. Toda la región está de luto con ustedes", ha asegurado.

Shuvaev ha añadido que 14 personas han resultado heridas en ataques en varios distritos, de los cuales nueve se encuentran hospitalizados, uno en estado grave.

Rusia ha denunciado el derribo de cerca de 500 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania, en el marco del incremento durante las últimas semanas de ataques aéreos en suelo ruso, lo que ha llevado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a pedir a las aerolíneas internacionales que cesen sus operaciones en Rusia.