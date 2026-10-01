Rusia denuncia una red de producción de drones "masiva" en Europa para "células terroristas" en Ucrania

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, habla durante una rueda de prensa en Nueva York. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han reiterado este jueves sus críticas a Europa por el apoyo militar a Ucrania, incidiendo en que se ha creado una red de producción de drones "masiva" en el continente para servir a "células terroristas" en Ucrania.

"Observamos una red de producción de drones verdaderamente masiva, extendida por toda Europa Occidental. Todo esto se lleva a cabo en colaboración con el régimen terrorista de Kiev", ha denunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"Se trata de una operación unilateral; ni siquiera puede denominarse conglomerado o consorcio, porque son auténticas células terroristas internacionales que vinculan la producción de drones en Europa Occidental con el régimen de Kiev", ha ahondado la portavoz rusa, quien ha añadido que detrás de estas redes hay "blanqueo de dinero y el uso de estos productos con fines terroristas".

De esta forma, Moscú ha insistido en sus críticas al continente por su "militarización". "Se están invirtiendo recursos colosales en la militarización, a un ritmo vertiginoso, sin comprender el impacto económico, que sin duda será desastroso para Europa occidental y que ya se está sintiendo", ha subrayado, aludiendo a que empresas con producción civil, caso de electrodomésticos o automóviles, se están integrando en el sector industrial militar.