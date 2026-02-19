Rusia descarta que Europa participe en nuevas conversaciones sobre Ucrania: "Solo contribuyen a la guerra"

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin no ha querido valorar este jueves el impacto que han podido tener las conversaciones sobre Ucrania de estos días en Ginebra y ni siquiera ha confirmado la posibilidad de que puedan volver a sentarse a negociar, aunque sí ha descartado que Europa pueda participar en una eventual mesa de diálogo ya que a lo largo de estos años su retórica solo ha contribuido a prolongar la guerra.

"La abrumadora mayoría de los puntos de vista de las capitales europeas tienden más a contribuir con la guerra que a intentar una solución pacífica", ha valorado el portavoz de Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha explicado que deberán primero analizar los resultados del diálogo en Ginebra antes de plantear una nueva cita.

Peskov ha incidido en que "no tiene sentido la participación europea" en estas conversaciones y descarta incluso que pueda servir de algún tipo de ayuda. "El trabajo ya está en marcha", ha señalado el portavoz del presidente Vladimir Putin.

Estas declaraciones de Moscú marcan una nueva disparidad con Kiev, que se ha mostrado partidario de que Europa esté representada de alguna manera en estas conversaciones. "Es excelente tener a los estadounidenses como socios, pero creo que también necesitamos a los europeos", ha dicho el presidente Volodimir Zelenski.

El lugar dónde han de celebrarse unas hipotéticas nuevas negociaciones también son motivo de disputa, si la parte ucraniana apuesta por Europa, Rusia cree que todavía es pronto para elegir destino hasta valorar el encuentro de Ginebra.

En las últimas horas, Zelenski ha destacado ciertos avances en cuestiones militares de la negociación, no así en lo que respecta al plano político, acusando de ello al interés de Rusia por prolongar innecesariamente la guerra.