Rusia insiste que el fundador de Telegram no ha mantenido contactos con el Kremlin durante los últimos años

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Rusia ha asegurado este viernes que el fundador de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, detenido la semana pasada en Francia, no ha mantenido contacto alguno con el Kremlin en la última década en un desmentido de varias informaciones que apuntaban a contactos entre Durov y las autoridades rusas.

"Durov no ha mantenido negociación alguna con el Kremlin", ha respondido el portavoz de la Presidencia, Dimitri Peskov, en relación a algunos viajes efectuados por Durov a Rusia y que habrían desembocado en el desbloqueo de Telegram en el país en 2020 tras más de dos años de suspensión por negarse a facilitar información sobre su uso por parte de organizaciones declaradas como "extremistas" por Moscú.

Peskov ha reiterado que Durov no solo no ha mantenido contactos sino que no existe ningún tipo de acuerdo soterrado entre el fundador de la plataforma y las autoridades rusas. "No ha existido ningún tipo de acuerdo en absoluto", ha declarado el portavoz en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS.

Detenido el sábado cuando se apeaba de su jet privado en un aeropuerto a las afueras de la capital francesa, está acusado de permitir la comisión de diversos delitos vinculados al crimen organizado a través de esta aplicación.

La Fiscalía de París le imputa doce delitos, entre ellos difusión de pornografía infantil, o tráfico de drogas. Las autoridades le reprochan además que no haya colaborado en las investigaciones sobre estos contenidos que ofrece su plataforma.