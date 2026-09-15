Rusia pide que el espacio "esté libre de armas" tras el anuncio de EEUU sobre su despliegue de armamento en órbita

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la capital de Rusia, Moscú. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha destacado este martes la importancia de que el espacio exterior "esté libre de armas", después de que Washington haya confirmado oficialmente por primera vez el despliegue de armas de "control espacial" en órbita para "defender" al país frente a "acciones adversarias hostiles".

"Creemos que el espacio exterior debería estar libre de cualquier tipo de arma", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia', después e que China reclamara a Washington que "deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior".

Así, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho hincapié en que Moscú "espera una consolidación internacional amplia para continuar el trabajo y promover las posiciones a favor de la demilitarización completa del espacio".

Las palabras de Moscú han llegado horas después de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmara el citado despliegue y reseñara que Washington "está preparado para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan".

"Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", destacó, declinando dar detalles sobre estas capacidades bajo el argumento de que, si bien reconocer la existencia de este armamento situado en órbita puede ser disuasorio, "hablar de los detalles de lo que se está haciendo no beneficiaría a esa disuasión".

Por su parte, un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense ha remarcado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión ABC que "estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos". "Estados Unidos ha advertido sobre las pruebas y la puesta en servicio de armas rusas y chinas desde 2007. A raíz de sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un ámbito de operaciones bélicas", ha apostillado.