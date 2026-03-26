Rusia prepara otras dos evacuaciones de la central nuclear de Bushehr para abril

El director general de Rosatom, Alexei Lijachev - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora nuclear rusa Rosatom ha anunciado este jueves que prepara dos oleadas más de evacuaciones para el mes de abril del personal que trabaja en la central nuclear iraní de Bushehr, lugar que fue objetivo de ataques durante la jornada del martes.

"Estamos preparando dos oleadas más de evacuación para principios de abril, pero esto está condicionado a que algunas personas permanezcan en las instalaciones y garanticen la seguridad de los equipos", ha explicado el director de Rosatom, Alexei Lijachev.

Asimismo, ha informado en declaraciones a la prensa de que las 163 personas evacuadas en la víspera llegarán a territorio armenio a lo largo de la noche, mientras que otro grupo formado por 300 individuos se dirige ya hacia la frontera entre Irán y Armenia, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

Esto se produce después de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) señalara que Irán le comunicó el martes que "otro proyectil alcanzó las instalaciones de la central nuclear de Bushehr", sin causar daños ni víctimas.

El director general del organismo, Rafael Grossi, reiteró su llamamiento a la "máxima contención" para "evitar riesgos de seguridad nuclear durante el conflicto", en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

La central, operada por Rosatom, cuenta con un reactor de 1.000 megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, trasladó recientemente a Washington el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán.