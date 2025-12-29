Rusia toma otra localidad en Donetsk en el marco de sus avances territoriales en Ucrania

Militares del Ejército de Rusia durante unas maniobras en diciembre de 2025 en la provincia ucraniana de Lugansk, ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo militar Oeste han completado la liberación de la localidad de Dibrova, en la República Popular de Donetsk, a través de operaciones activas", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

El titular de la cartera, Andrei Belousov, ha felicitado a las tropas rusas por la toma de esta localidad y ha recalcado que los soldados "han demostrado en repetidas ocasiones en las batallas por la libertad y la independencia en el Donbás que son dignos sucesores de las tradiciones de sus ancestros, que defendieron el mundo del fascismo".

"Han inscrito para siempre en los heroicos anales del Ejército ruso los nombres de los soldados que dieron su vida en la lucha por la patria", ha subrayado, al tiempo que ha expresado su confianza en que "seguirán cumpliendo con honor su deber militar, protegiendo los intereses nacionales y garantizando la seguridad de Rusia".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.