Ucrania | Directo: última hora del conflicto, las negociaciones de paz y las sanciones a Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Berlín al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para una reunión en la que se abordará el proceso de conversaciones para un posible acuerdo de paz con Rusia, encuentro que contará con presencia de líderes de la Unión Europea (UE) y de las instituciones europeas.

"El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para mantener conversaciones económicas germano-ucranianas y un intercambio sobre el estado de las negociaciones de paz en Ucrania", ha apuntado la cancillería a través de un comunicado.

