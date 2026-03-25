Rusia ve "inaceptable" la incautación por parte de Francia de un petrolero ruso en el Mediterráneo

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia ven "inaceptable" la incautación por parte de Francia del petrolero 'Deyna', con bandera de Mozambique y sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' rusa, el 20 de marzo en aguas del Mediterráneo.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha afirmado en un comunicado que estos actos "perpetrados por países europeos que tienen como práctica detener buques" son "inadmisibles" y ha expresado que Moscú considera estas acciones "graves violaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar".

"Nuestro país utilizará todos los instrumentos políticos, jurídicos y de otro tipo a su disposición para garantizar el respeto del principio de libertad de navegación", ha afirmado en relación cono lo sucedido hace cinco días, cuando el buque fue "escoltado a un fondeadero para realizar investigaciones adicionales", según el Ejército francés.

Las autoridades francesas aseguran que se envió un informe sobre las dudas de la legalidad de la bandera con la que navegaba el petrolero y defendió que su actuació se apoyaba sobre la base del artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.