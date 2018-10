Rusia veta una resolución de la ONU que vinculaba a Irán con los huthis yemeníes

Publicado 26/02/2018 22:56:42 CET

NUEVA YORK, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha empleado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir la tramitación de una resolución propuesta por Reino Unido que reprochaba a Irán no haber cumplido el embargo de armas impuesto a Yemen por la supuesta entrega de armamento a las milicias rebeldes huthis.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha explicado poco antes de la votación que Moscú no podía respaldar la iniciativa. "La Federación Rusa no puede apoyar el proyecto de resolución propuesto por nuestros colegas británicos para extender el mandato de la comisión de expertos del comité 2140 del Consejo de Seguridad y las sanciones contra Yemen", ha indicado Nebenzia en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Sin embargo, el diplomático añadió que "no queremos ser malinterpretados en este asunto". "Apoyaremos de manera absoluta la mayor parte de los puntos establecidos en esta resolución. No obstante, no podemos estar de acuerdo en las conclusiones no corroboradas ni en evidencias que requieren de verificación y discusiones dentro del comité de sanciones", ha argumentado.

Moscú ha ejercido su veto a pesar de que la última versión de la propuesta británica eliminaba la condena a Irán y recogía en su lugar la preocupación de los expertos de la ONU que velan por el cumplimiento de las sanciones impuestas a Yemen por no haberse detenido los envíos de misiles y aviones no tripulados destinados a los huthis.

La propuesta ha obtenido once votos a favor, dos en contra --incluido el veto ruso-- y dos abstenciones, por lo que no ha sido aprobada. El veto ruso supone una derrota para Estados Unidos, que llevaba meses intentando sacar adelante una resolución que responsabilizara a Irán de su intervención indirecta en Yemen en favor de los insurgentes huthis que se han rebelado contra el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí.

Tras el veto, el Consejo de Seguridad a aprobado por unanimidad una resolución propuesta por Rusia en la que no se menciona a Irán y amplía las sanciones específicas sobre Yemen. "El resultado de la votación es el siguiente: el proyecto de resolución recibió 15 votos a favor (por lo que) ha sido adoptado de forma unánime como la resolución 2402", ha anunciado el embajador de Kuwait ante la ONU, Mansur Ayad Utaibi.