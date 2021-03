Sagasti anuncia que no acudirá a la subcomisión del Congreso que lo había citado por el 'Vacunagate'

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha enviado una carta a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en la que informa que no acudirá a la citación de este lunes para que declarara sobre el caso 'Vacunagate' de inmunización de altos cargos de la Administración de forma subrepticia.

El escrito, dirigido al presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, señala que Sagasti desconocía las vacunaciones ilegales de sus exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, entre otros cargos, por lo que no acudirá a la cita.

"Sobre si conocía de la vacunación de los tres exfuncionarios mencionados, reitero lo que públicamente he señalado: no tenía conocimiento de sus irregulares vacunaciones, ni de la existencia de las vacunas candidatas administradas fuera del ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia", precisa el mandatario en la misiva, recoge la emisora local RPP.

Tras lo que ha vuelto a insistir en que es "absolutamente falso" que él autorizara o dara consentimiento para que Astete o cualquier otra persona recibiera la inoculación.

Por todo esto, continúa Sagasti, "me excuso de asistir a la sesión a la que se me cita en la medida que, a través de esta comunicación, estoy brindando la información solicitada. Las circunstancias en las que fui informado de la irregular vacunación de dichos exfuncionarios son de conocimiento público y no tengo información adicional que aportar a esta investigación", asegura. Estaba prevista para este lunes la citación.

MÁS DE 2.000 POSITIVOS ESTE DOMINGO

Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado este domingo 2.048 nuevos positivos de COVID-19, así como 113 decesos detectados en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad.

Con estas cifras, el número total de contagios acumulados escala hasta 1.466.326, mientras que el de fallecidos es de 50.198. Además, las autoridades sanitarias han informado que hay 14.885 pacientes ingresados, de los cuales 2.215 permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.

Por último, las cifras reflejan que se han recuperado 1.381.318 pacientes en Perú, de los que 87 han recibido el alta hospitalaria en la última jornada.