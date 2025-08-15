El Salvador extiende la detención de supuestos pandilleros durante el régimen de excepción

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado 'luz verde' este viernes a una reforma de la ley contra el crimen organizado que permitirá extender durante dos años más la detención sin juicio de supuestos pandilleros durante el régimen de excepción, vigente en el país centroamericano.

"Estas modificaciones brindan el marco legal para continuar y fortalecer la guerra contra las pandillas en El Salvador", ha subrayado en redes sociales el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, con respecto a la reforma, aprobada con 57 votos a favor.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido recientemente al presidente de El Salvador, David Bukele, que ponga fin al régimen de excepción vigente desde hace más de tres años y ha manifestado su "preocupación por la prolongada extensión y aplicación indebida" de dicha medida.

Más de 88.000 personas han sido detenidas la vigencia del estado de excepción desde marzo de 2022. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de unos 7.000 casos documentados de violaciones de Derechos Humanos en el marco de las operaciones policiales contra el crimen, lo que incluye detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, e incluso la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado.