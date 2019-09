El Salvador registra su segundo día sin homicidios en una semana

Publicado 25/09/2019 16:08:25 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha celebrado que el país terminó la jornada del martes sin ningún homicidio, registrándose así el segundo día sin muertes violentas en menos de una semana tras el domingo.

"Podemos confirmar que este día (nuevamente) El Salvador tuvo 0 homicidios en todo el territorio nacional", ha destacado en un mensaje publicado en su Twitter a última hora del martes. "Dios quiera y continúe esta tendencia", ha confiado el mandatario.

El domingo El Salvador tampoco había registrado ningún homicidio, después de que el viernes se produjera una cifra récord de 23, la más alta desde que Bukele llegó a la Presidencia el pasado 1 de junio, haciendo de la reducción del crimen y la delincuencia en el país su prioridad.

Tras esta cifra de homicidios, el presidente arremetió contra las maras y denunció que había personas intentando engrosar las cifras de asesinatos a nivel nacional.

"No estamos jugando, esto va para todos los pandilleros: paren de matar ya o volvemos a poner la emergencia en los centros penales", advirtió Bukele, insistiendo en que si no cesan las muertes los pandilleros no saldrán de las cárceles. "Los metemos al hoyo y no los vamos a sacar", aseguró.

El Plan de Control Territorial lanzado por el mandatario aspira a garantizar la seguridad de los ciudadanos a partir de tres ejes fundamentales: control de los centros penales, interrupción de la financiación del crimen organizado y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.