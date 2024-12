Salvini afirma que irá "con la cabeza alta" y "sin miedo" al tribunal que puede condenarle este viernes

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes de Italia, Matteo Salvini, ha afirmado que acudirá este viernes "con la cabeza alta" y "sin miedo" al tribunal de Palermo que puede condenarle por el bloqueo del barco de la ONG Open Arms, con la premisa de que "defender las fronteras es un deber, no un delito".

Salvini ha pasado la víspera de la sentencia en Bruselas, donde ha recibido el apoyo explícito de sus socios del grupo Patriotas por Europa, cuyos líderes han posado ante los medios con camisetas de apoyo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha reclamado "justicia" para su aliado.

Salvini ha agradecido el apoyo y ha prometido que no variará su visión política. "Independientemente de que mañana sea condenado o absuelto por proteger nuestras fronteras y defender Italia contra la inmigración ilegal, nunca me rendiré", ha proclamado.

Sin embargo, la Fiscalía italiana ha considerado que Salvini sí se excedió durante su etapa al frente del Ministerio del Interior al aplicar su doctrina de 'puertos cerrados', en concreto por negar en 2019 el desembarco de 147 migrantes rescatados frente Lampedusa por el barco 'Open Arms'.

Según los fiscales, Salvini actuó no por una estrategia acordada con el Gobierno de Giuseppe Conte, como esgrimió su defensa, sino por intereses políticos propios y a pesar de que no había necesidad alguna de proteger la soberanía nacional, puesto que no consta peligro de terrorismo a bordo del buque.

Salvini ha recibido en las últimas horas el respaldo explícito de sus socios en el actual Gobierno, entre ellos el líder de Forza Italia, Antonio Tajani, que también desde Bruselas se ha mostrado "convencido" de que su compañero de gabinete saldrá "absuelto". En este sentido, ha cuestionado que "un ministro que cumple con su deber" pueda ser acusado ante la Justicia, informa la agencia AdnKronos.