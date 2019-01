Salvini descarta la llegada a Italia de parte de los 49 migrantes rescatados en el Mediterráneo

Publicado 09/01/2019 15:27:06 CET

El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, ha rechazado que una parte de los 49 migrantes rescatados en el Mediterráneo lleguen a Italia en virtud al acuerdo alcanzado entre Malta y otros ocho países de la UE para autorizar el desembarco dos semanas después de su rescate, volviendo a abrir la brecha en el Gobierno de coalición.

"Yo no autorizo nada, ya veremos si llegan", ha replicado Salvini desde Varsovia tras conocer el acuerdo, del que ha denunciado que no ha sido informado de antemano. "Las elecciones se comparten y las reuniones se tienen antes y no después", ha añadido, molesto por el acuerdo al que habría llegado el Gobierno junto a otros países de la UE para resolver la situación.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha anunciado que los 49 migrantes rescatados por Sea-Watch y Sea Eye desembarcarán en las próximas horas en Malta desde donde serán reasentados en Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumanía, Luxemburgo, Países Bajos e Italia.

En un mensaje posterior en Twitter, Salvini ha reiterado su rechazo a "nuevas llegadas a Italia" y ha dejado claro que está trabajando "para expulsar a los demasiados clandestinos que ya están presentes en nuestro territorio".

En opinión del líder de la ultraderechista Liga, "ceder a las presiones y a las amenazas de Europa y las ONG es una señal de debilidad que los italianos no se merecen". En este sentido, ha denunciado que los anteriores acuerdos alcanzados para el reparto a otros países de la UE de migrantes desembarcados en Italia no se han cumplido.

Según los datos ofrecidos por el también ministro del Interior, tras el desembarco en julio de 447 migrantes, se acordó que 270 serían trasferidos a otros estados de la UE pero solo 129 de ellos han llegado a su destino final --incluidos 21 a España de los 50 comprometidos--.

Los 177 migrantes desembarcados en agosto también debían ser repartidos entre otros socios europeos, "pero solo Irlanda ha acogido a 16", ha precisado. "¿Cómo hacemos para acoger a toda mía más cuando nos han tomado el pelo durante meses?", se ha preguntado.

DIVISIÓN EN EL GOBIERNO

El caso de los 49 migrantes rescatados ya había sido objeto de disputa en los últimos días en la coalición que componen la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, después de que el líder de este último partido y viceprimer ministro, Luigi di Maio, dijera que estaba dispuesto a permitir su llegada a Italia una vez Malta permitiera su desembarco.

Tras los últimos acontecimientos, sin embargo, Salvini ha tratado de restar importancia a las desavenencias. Al ser preguntado sobre si el Gobierno podría caer ha replicado: "¿Que si cae el Gobierno? Pues no... no cae el gobierno si pierde el Milán y no caerá por el Sea Watch", ha afirmado, según informa 'Il Corriere della Sera'.

En la misma línea se ha expresado el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Giancarlo Giorgetti, miembro de la Liga. "No creo que el Gobierno esté en peligro pero tampoco que se pueda considerar resuelta la disputa", ha afirmado. "No me gustaría que esta concesión a quienes trafican con seres humanos pueda abrir el camino a otras muchas víctimas, porque se invita a cualquier otro a partir y quizá a morir", ha añadido.