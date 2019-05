Salvini evoca a Mussolini y defiende el babi obligatorio en los colegios para reforzar "la disciplina"

Publicado 04/05/2019 13:24:47 CET

ROMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de la ultraderecha y viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, ha defendido este sábado desde la Toscana la necesidad de reintroducir el babi obligatorio en los colegios como una de las consecuencias de la imposición de un mayor "orden y disciplina". Se trata de una medida polémica porque históricamente en Italia se asocia el uniforme escolar al régimen fascista de Benito Mussolini.

"Me gustaría que vuelva el babi para evitar que un niño vaya con la sudadera de 700 euros y otro vaya con una de tercera mano porque no puede pagarla", ha afirmado Salvini durante un acto político en San Giuliano Terme.

Sobre el babi, Salvini se ha anticipado a las posibles críticas y referencias a Benito Mussolini. "Dirán que también el 'duce' lo hizo, pero estamos en una democracia y necesitamos orden y disciplina", ha apuntado.

Asimismo ha anunciado que presentarán este mismo mes una ley para colocar cámaras de seguridad en todos los colegios e institutos para "defender a los maestros de los idiotas maleducados". "Ayer mismo se produjo el décimo ataque de un padre imbécil a un maestro que hace su trabajo", ha recordado.

"En San Giuliano Terme y en Capannori muchos toscanos me han pedido que no me dé por vencido y sigo adelante. Somos como un tren. ¡Quien se para lo pierde!", ha remachado.