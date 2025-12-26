Save The Children confirma que Israel ha denegado su reinscripción para asistir a comunidades palestinas

Archivo - Imagen de archivo de desplazados palestinos ante las tiendas de campaña que sirven como su hogar improvisado en el sur de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha confirmado este viernes que Israel le ha denegado la reinscripción para asistir a comunidades palestinas a partir del próximo 1 de enero merced a una nueva normativa de registro muy criticada por otras organizaciones humanitarias internacionales.

Las nuevas reglas aprobadas en marzo de este año, a grandes rasgos, capacitan a las autoridades israelíes a denegar permisos operativos a entidades que "promuevan la deslegitimación del Estado de Israel", nieguen "su existencia como Estado democrático" o sean sospechosas de colaborar con "organizaciones terroristas" designadas como tales por Israel, como el movimiento islamista palestino Hamás.

Sin su incorporación a este registro, las ONG no pueden incorporar personal internacional con conocimientos técnicos, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni introducir suministros de ayuda esenciales a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania.

A principios de esta semana, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, dirigido por Amichai Chikli, informó que de las aproximadamente 100 solicitudes presentadas por las ONG, hasta ahora se han rechazado catorce, se han aprobado 21 y las restantes todavía están siendo revisadas.

Save the Children no se da por vencida y asegura que, a pesar de estas restricciones, continuará prestando servicios vitales y programas multisectoriales a través de sus 300 empleados palestinos y socios locales de confianza en los territorios palestinos ocupados, donde sí está registrada ante la Autoridad Palestina.

Sin embargo, y en el mismo tono de crítica que exhibió el martes Médicos sin Fronteras (MSF), Save the Children ve "inconcebible" que un Gobierno obstaculice las operaciones humanitarias mediante una normativa que la propia ONU ha descrito como un sistema basado en criterios vagos y altamente politizados, que impone requisitos que las organizaciones humanitarias no pueden cumplir sin violar las obligaciones jurídicas internacionales o comprometer los principios humanitarios fundamentales.

"En las zonas de conflicto, los niños y niñas son quienes más sufren y nuestro papel como humanitarios es estar ahí para ellos. Estas nuevas normas de registro tendrán un impacto grave en el acceso a servicios esenciales y básicos y pondrán vidas en riesgo, especialmente durante el invierno", ha declarado a este respecto el director regional de Save the Children para Oriente Próximo, Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.

"Mientras seguimos pidiendo al Gobierno de Israel que revierta su decisión y permita el registro y el acceso pleno para las ONG, una cosa debe quedar muy clara: llevamos más de siete décadas apoyando a los niños y niñas palestinos y seguiremos haciéndolo", ha señalado.