Secuestrados de nuevo los soldados liberados en Meta, en el centro de Colombia

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha denunciado que los dos militares liberados este martes tras su secuestro en la víspera por una multitud, presuntamente instigada por disidencias de las FARC en el departamento central de Meta, han sido nuevamente retenidos.

"El padre Omar, quien es capellán en la vereda Morrocoi, se desplaza hasta la vereda Alto Quebradón donde recibe a nuestros soldados y muestra de ello, nos envían una fotografía. Pero ahora, en horas de la tarde, cuando dos vehículos de la OEA (Organización de Estados Americanos) van a recoger a los soldados, nos damos cuenta de que la población civil vuelve y los secuestra", ha relatado el brigada general Carlos Marmolejo, en declaraciones recogidas por la emisora W Radio.

Marmolejo se desempeña como comandante de la Fuerza de Tarea Omega, el cuerpo al que pertenecen los dos militares retenidos a principios de esta semana en la vereda de Getsemaní, del municipio de La Macarena.

Unas 400 personas rodearon al batallón cuando se encontraba llevando a cabo una operación y terminaron por secuestrar a cuatro miembros, si bien soltaron a dos.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, condenó el secuestro de los dos uniformados y apuntó hacia las disidencias de las FARC lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', como responsables. El Gobierno mantiene un frágil equilibrio con este grupo armado, contra el que ha reducido el número de operaciones con el fin de avanzar en una negociación de paz.