Seis militares muertos tras el hundimiento de un vehículo anfibio blindado en Vietnam

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis militares vietnamitas han muerto por un mal funcionamiento que ha provocado el hundimiento del vehículo anfibio blindado BMP-1 en el que se desplazaban durante un ejercicio de formación en la provincia de Bac Ninh, en el norte de Vietnam.

El Ministerio de Defensa vietnamita ha informado este sábado del incidente, ocurrido el pasado jueves en el campo de tiro TB1 de la comuna de Bien Son, según recoge el portal de noticias Vietnam Express.

Los fallecidos han sido identificados como el cabo Pham Van Tam, el cabo Nguyen Tien Duc, el sargento Mai Thanh Phuong, el sargento Nguyen An Ninh, el cabo Lam Duy Khanh y el sargento Hoang Long Nhat.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, le ha otorgado a los seis el certificado de Reconocimiento de la Patria con carácter póstumo.

El BMP-1 es un vehículo anfibio de transporte de infantería que entró en servicio en la Unión Soviética en la década de 1960.