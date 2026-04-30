El Senado de Brasil acaba con la candidatura al Tribunal Supremo de Jorge Messias, elegido de Lula

Archivo - El jefe de la Avogacía General de la Unión de Brasil, Jorge Messias (izquierda), junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (derecha) - JORGE MESSIAS EN X - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado brasileño ha rechazado este miércoles la nominación del abogado general del Gobierno, Jorge Messias, para el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en un importante golpe para el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva, el primer mandatario en más de 130 años que ve al Congreso rechazar una de sus elecciones para juez del Supremo.

Con 42 votos en contra y 31 a favor, según ha recogido la agencia Brasil de noticias, la nominación de Messias ha sido rechazada por la Cámara Alta, donde el letrado necesitaba recibir al menos 41 votos a favor de los 81 senadores totales. De este modo, su candidatura ha quedado archivada en un evento que no se veía en el país desde 1894.

La votación, transcurrida en poco más de siete minutos, ha sido recibida con celebraciones en la oposición, descontento en el oficialismo y la sorpresa generalizada por un desenlace muy distinto al previsto por el ponente de la propuesta de Messias en la Comisión de Constitución y Justicia, Weverton Rocha (del Partido Democrático Laborista), quien llegó a estimar entre 45 y 48 los votos a favor que recibiría el jurista.

Tras su derrota, el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) --que representa al Gobierno federal (la Unión) en los ámbitos judicial y extrajudicial, y defiende los intereses del Ejecutivo-- ha aceptado el resultado:

"No es fácil para alguien con mi trayectoria pasar por un rechazo, pero aprendí que mi vida está en manos de Dios. Luché la buena batalla como todo cristiano", ha afirmado, concediendo que "la vida es así, días de victorias y derrotas", y subrayando que "el pleno es soberano". "Agradezco los votos que recibí; es parte del proceso saber ganar y perder", ha concluido, según ha recogido el diario 'Folha'.

Su nominación, anunciada por Lula hace casi cinco meses, había sido aprobada por la citada comisión parlamentaria con 16 votos a favor y 11 en contra, por lo que se preveía que ocupase la plaza liberada por la retirada anticipada el expresidente del Tribunal Supremo Luís Roberto Barroso.

Su derrota ha sido respaldada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre --de la conservadora Unión Brasil--, quien defendía la elección de su aliado Rodrigo Pacheco y ha tratado de dificultar la aprobación del fiscal general de la Unión como juez del Supremo. Las intenciones de Alcolumbre terminaron por generar un enconamiento entre la Cámara Alta y el presidente de la República, que, en oposición al jefe del Senado, insistió en el nombramiento de Jorge Messias, responsable de la AGU, asesor presidencial el último año del gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) y vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) del propio Lula.