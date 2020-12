Senadores mexicanos reprochan a López Obrador que "viva en una burbuja alejado de la realidad"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de senadores han reprochado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que "viva en una burbuja alejado de la realidad" después de que el mandatario presentara un informe sobre su segundo año de Gobierno.

Para los senadores, que han dicho no haber visto señales de la "mejora y transformación que prometió", el presidente "describe una realidad ajena a los ciudadanos" y presenta "frases en lugar de datos comprobables".

"Expresó la realidad que el presidente quiere comunicarle al país, no la realidad que ocurre", ha manifestado la senadora por Zacatecas claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así, ha señalado que "si no se pueden medir los datos no existen datos para saber si se está avanzando o retrocediendo". "No puedes comparar peras con manzanas", ha dicho, según informaciones del diario 'El Universal'.

A las críticas se ha sumado Jorge Carlos Ramírez Marín, que ha aseverado que es "evidente" la intención y "el diseño del país que propone". Sin embargo, ha matizado que "por desgracia para ellos y para el país, la confronta con la realidad es deficitaria". "Son más las cosas que se han desaparecido o eliminado, que las nuevas creadas que estén funcionando. Se está abusando del capital del presidente", ha añadido.

Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado que espera que López Obrador "se cuestione los aspectos mejorables de su administración con honestidad y haga autocrítica".

En este sentido, ha recalcado que López Obrador es el presidente que llegó al cargo con mayor expectativa, más incluso que Vicente Fox en el año 2000, pero ha lamentado que no haya logrado "ponerse a la altura".

"El presidente está en una burbuja, la información que comparte de cómo él percibe su gobierno está muy alejada de la realidad. La realidad es que hay un fracaso completo en economía y empleo, ¿la gente tiene más dinero en el bolsillo? La respuesta es no", ha manifestado.