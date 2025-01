Senegal niega negociación alguna con Francia para la retirada de las bases militares de su territorio

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, ha negado este lunes que la retirada de las bases militares francesas de su territorio anunciada la semana pasada se haya producido tras una negociación con el Gobierno galo, como ha afirmado el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"En el caso de Senegal, esta afirmación es totalmente errónea. Hasta la fecha no se ha producido ninguna discusión ni negociación, y la decisión adoptada por Senegal se deriva únicamente de su voluntad como país libre, independiente y soberano", ha señalado en su cuenta de la red social Facebook.

En ella, Sonko ha rechazado que la salida de las bases militares francesas haya sido "negociada entre los países africanos que la han anunciado y Francia" y ha negado que las autoridades francesas dieran "a estos países la oportunidad de hacer el anuncio (...) por conveniencia y cortesía", como según afirmó Macron.

El senegalés ha respondido así al discurso anual que el francés ha dado este lunes ante sus embajadores y en el que ha criticado a los países del Sahel por no agradecer a París sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en la región, unas palabras que también ha criticado el Gobierno de Chad.

"La ingratitud, estoy en condiciones de saberlo, es una enfermedad que no se puede transmitir a los humanos. Lo digo en nombre de todos los dirigentes africanos que no han tenido el coraje de llevarlo a cabo frente a su opinión pública: ninguno de ellos estaría hoy con un país soberano si el Ejército francés no se hubiera desplegado en esta región", ha declarado Macron.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo senegalés ha respondido que "Francia no tiene ni la capacidad ni la legitimidad para garantizar la seguridad y la soberanía de África", acusando a sus autoridades de haber "contribuido a desestabilizar" a algunos países como Libia.

"Esta una buena oportunidad para recordar a Macron que si los soldados africanos, a veces movilizados a la fuerza, maltratados y en última instancia traicionados, no se hubieran desplegado durante la Segunda Guerra Mundial para defender a Francia, esta quizás seguiría siendo alemana hoy en día", ha concluido.

Sonko anunció a finales de diciembre de 2024 el cierre de todas las bases militares extranjeras en Senegal, donde Francia tiene desplegados 350 militares, aludiendo a la necesidad de que el país africano "gestione su propia defensa y su territorio, sin influencias externas".