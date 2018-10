Seúl alerta de que la cancelación de la visita de Pompeo a Corea del Norte perjudica las relaciones intercoreanas

Publicado 27/08/2018 6:15:53 CET

SEÚL, 27 Ago. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Corea del Sur han alertado este lunes de que la abrupta cancelación de la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a Corea del Norte perjudica las relaciones intercoreanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló este viernes el viaje que el secretario de Estado pretendía realizar la próxima semana a Corea del Norte debido a la falta de avances en la desnuclearización a la que se comprometió el líder norcoreano, Kim Jong Un.

"Le he pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no vaya a Corea del Norte en estos momentos porque creo que no se han producido progresos suficientes respecto a la desnuclearización de la península coreana", ha anunciado a través de la red social Twitter.

"Estábamos planeando abrir una oficina de enlace en el marco de una serie de planes que incluían la visita de Pompeo a Corea del Norte", ha indicado el portavoz de la Casa Azul Kim Eui Kyeom, que ha hecho hincapié en que la cancelación de la visita "afecta" a la apertura de la oficina.

"Ahora que se ha dado esta situación hay que volver a abordar el asunto de forma apropiada", ha explicado. "Se trata de una cuestión que el Gobierno no puede decidir solo, tiene que ser discutida con Corea del Norte", ha manifestado.

La apertura de la oficina ha aumentado la preocupación entre algunos diputados de la posición, que han indicado que el traslado de materiales para la construcción de la misma podría violar las sanciones impuestas por Estados Unidos y Naciones Unidas contra Corea del Norte.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur, por su parte, ha asegurado que los materiales cumplirán con su propósito y no supondrán ningún tipo de beneficio económico para Corea del Norte.

Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte han mejorado desde la histórica cumbre celebrada el pasado 12 de junio en Singapur, cuando Kim se comprometió con Trump a dar pasos concretos para la desnuclearización y pacificación de la península coreana.