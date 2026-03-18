Sheinbaum achaca al "machismo" los ataques de la oposición sobre la supuesta influencia de López Obrador

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha achacado este miércoles al "machismo" los ataques de la oposición sobre la supuesta influencia que ejercería el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus decisiones, así como al interés de desvincularla de su mandato. "No vamos a romper porque somos parte de un proyecto", ha dicho.

Sheinbaum ha explicado que si bien cada uno tiene su propio estilo y les separan diferencias, ambos forman parte de un mismo proyecto, lo que han dado a conocer como la Cuarta Transformación, el proyecto político impulsado por López Obrador en 2018.

Así, la presidenta mexicana ha señalado que hay dos objetivos en esta idea de que López Obrador sigue gobernando. Por un lado, romper con su legado y por otro la sensación de que ha de haber siempre un hombre detrás de las mujeres. "Como si me hablara todos los días por teléfono para decirme qué tengo que hacer", ha señalado.

"Quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a romper porque somos parte de un proyecto. Yo crecí en ese proyecto y tengo mis convicciones", ha remarcado la presidenta de México este miércoles en su rueda de prensa matutina.

"El otro objetivo, pues sí es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer", ha afeado.

Sheinbaum, no obstante, ha parecido restar importancia a estas declaraciones. "Están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente, la verdad", ha dicho.