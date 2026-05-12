Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por quedarse en el país latinoamericano de vacaciones tras suspender su viaje institucional y acusar a su Gobierno de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad.

"Suspendió su gira y dicen, no me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", ha afirmado en declaraciones a la prensa, asegurando que "cómo no va a opinar" de una persona que viaja al país a un evento en el que se homenajea a Hernán Cortés.

En este sentido, ha afirmado que "formalmente un extranjero no debe venir a hacer política" a México, si bien el Gobierno mexicano "nunca ha limitado" los contactos de otros políticos, ya que se reunió con gobernadores de un partido político y con una alcaldesa.

"Tuvo toda la libertad. Lo que pasa es que no le fue muy bien, porque por las razones a las que venía, que era el homenaje a Hernán Cortés, es muy difícil que cualquier persona que venga a hacerle un homenaje a Hernán Cortés en México le vaya bien. Qué esperaban", ha afirmado, agregando que es "de obvia resolución" y negando un boicot en contra de Ayuso.

Previamente, en otro punto de la rueda de prensa se ha referido nuevamente a "la ridiculez" de viajar a México para homenajear a Hernán Cortés. "Tuvieron que cancelarlo porque se dieron cuenta (de) lo absurdo que era", ha expresado la mandataria mexicana.

Ayuso aseguró durante una entrevista en la Cadena Cope que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico" y donde muchos estados "son directamente gestionados por el narco".

"Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", valoró Díaz Ayuso, quien aseguró que la presidenta mexicana desde que llegó a México dedicó "el día entero a insultar y a echar fuego" contra ella buscando "polémicas".