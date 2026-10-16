Sheinbaum convertirá "el monumento a la corrupción" de un exjefe de la Policía de México en una universidad

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - "Alejandro GodíNez" / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este viernes que convertirán la residencia de Alfonso 'El Negro' Durazo, antiguo jefe de la Policía de Ciudad de México, conocida como 'El Partenón' de Tlalpan y emblema de la corrupción del país, en una universidad y un centro de bachillerato.

Sheinbaum ha señalado que estas suntuosas instalaciones pasarán "de un monumento a la corrupción" a una escuela para los habitantes de Tlalpan, localidad de Ciudad de México en la que está ubicada este símbolo de la corrupción del sexenio de José López Portillo (1972-1982), quienes más sufrieron "estos abusos".

Se estima que la inversión para adecuar estas infraestructuras repartidas en más de seis hectáreas ronde los 150 millones de pesos (7,2 millones de euros). Se trata de una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en la alcaldía de Tlalpan, que confían en que pueda estar lista a partir de 2027.

La rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera, ha anunciado que ya se han registrado más de 3.000 alumnos para las cinco carreras que se van a impartir en esta nueva sede, que son Psicología, Derecho y Criminología, Administración, Turismo y Economía, en la rueda de prensa matutina de Sheinbaum.

'El Negro' Durazo ejerció como jefe de la Policía entre 1976 y 1982 y utilizó su relación de amistad desde la infancia con el expresidente López Portillo para amasar una ostentosa fortuna procedente del contrabando, la extorsión y sus relaciones con el crimen organizado, con las que construyó fastuosas mansiones, entre ellas la citada Casa Tlalpan y una suerte de Partenón en Zihuatanejo.

Huyó de México tras el fin del sexenio de López Portillo y no fue hasta 1984 que fue detenido en Puerto Rico, desde donde fue extraditado y condenado a ocho años de cárcel hasta que salió de prisión por motivos de salud. Murió en el año 2000 a los 81 años de edad a causa de un cáncer de colon.