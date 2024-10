Shlomo Ben Ami defiende la labor de FINUL y pide parar la "matanza" de una guerra sin sentido

El ex ministro israelí, Shlomo Ben Ami, en 'World in Progress'. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami ha coincidido con el presidente español, Pedro Sánchez, en la permanencia de la actuación de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y ha instado a parar la "matanza" en una guerra sin sentido, en sus palabras.

Sánchez ha defendido este lunes en las jornadas 'World in Progress Barcelona' que organiza el grupo Prisa en Barcelona, la labor de FINUL y ha respondido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que "no va haber retirada".

Ben Ami ha participado en el mismo foro y, en declaraciones a los medios de comunicación, ha apoyado las declaraciones del presidente español: "Me parece muy bien que FINUL no se retire, me parece muy bien, yo creo que Netanyahu hizo esa propuesta no como algo formal, sino como diciendo, bueno, si quieren ser mejor protegidos en una guerra en la que reina la confusión..."

En su opinión, los miembros de FINUL "tienen una misión, tienen que cumplirla e Israel tiene que hacer todos los esfuerzos para evitar bajas en una fuerza internacional".

"El gran sueño de la paz en el Medio Oriente es algo lejano, en mi opinión, pero lo que tenemos que ver ahora son pasos inmediatos de estabilización, de que se pare la ofensiva en Gaza, yo creo que esa ofensiva israelí en Gaza hace tiempo que tenía que haber parado", ha dicho.

En su opinión, Netanyahu mantiene esa ofensiva sin un objetivo político, pues "las guerras se ganan o se pierden no en el campo de batalla, se ganan o se pierden en el acuerdo político y ahí es donde Netanyahu falla y hay que parar la guerra y eso es lo que reclama la mayoría de los israelíes".

Shlomo Ben Ami ha recordado que Netanyahu "tiene mayoría parlamentaria y esas mayorías parlamentarias no se pueden combatir en el Parlamento, se pueden combatir solo en la calle, con la gente manifestándose, pero esa guerra tiene que terminar, la de Gaza, ya es demasiado".

PROCESO POLÍTICO

Cree que, cuando la guerra termine y regresen los rehenes se puede empezar un proceso político para "estabilizar la situación y terminará inmediatamente la guerra en el norte porque Hezbollah ha ligado una cosa a la otra".

Ha reiterado que después de 20 años de negociaciones no ve la solución de dos estados como inmediata: "Pero vamos a parar por lo menos la matanza, vamos a parar la guerra, eso es posible, empezando por frenar la ofensiva israelí, que ya no tiene ningún sentido, la ofensiva israelí".