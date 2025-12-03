Siria mata a un supuesto miembro de una red de contrabando de minas antipersona a Hezbolá en Líbano

Un miembro de las fuerzas de seguridad de Siria en Homs (archivo) - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este miércoles la muerte de una persona sospechosa de ser parte de una red de contrabando de minas antipersona al partido-milicia chií libanés Hezbolá en una operación llevada a cabo en la zona de Yebé, cerca de la capital, Damasco.

Jaled Abas Taktuk, director de Seguridad Interna en la región de Yabrud, ha indicado que las fuerzas de seguridad "impidieron un intento de contrabando de una gran cantidad de minas antipersona destinadas a Líbano" y ha recalcado que "todo el cargamento ha sido incautado", según un comunicado publicado por el Ministerio del Interior sirio en su cuenta en Telegram.

"Cuatro personas implicadas han sido arrestadas, mientras que una quinta ha sido neutralizada durante los enfrentamientos", ha detallado, antes de destacar que la operación "fue la culminación de investigaciones meticulosas" que permitieron identificar las operaciones de esta red, con base al norte de Damasco.

En este sentido, ha recalcado que las autoridades han incautado 1.250 minas antipersona "equipadas con detonadores" y cuyo destinatario final era Hezbolá, que las iba a recibir a través de la frontera entre Siria y Líbano. "Los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para completar las investigaciones y que sean llevados ante la justicia", ha zanjado.

Las autoridades en pie en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del expresidente.