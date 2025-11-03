Siria readmite a los diplomáticos que desertaron del régimen de Al Assad

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, se reúne con los diplomáticos que desertaron del régimen de Bashar al Assad y firma una decisión para reintegrarlos al personal de su cartera ministerial - MINISTERIO DE EXTERIORES DE SIRIA

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, se ha reunido este lunes con doce diplomáticos que desertaron del régimen de Bashar al Assad, que cayó en diciembre de 2024, y ha acordado readmitirlos como personal de la cartera ministerial.

Al Shaibani les ha recibido en la sede del Ministerio de Exteriores en Damasco y ha elogiado tanto su postura como sus "esfuerzos" a la hora de "denunciar los crímenes del antiguo régimen". Así, ha aplaudido "su compromiso con el pueblo sirio y su apoyo a su justa causa", reza un comunicado publicado en la red social X.

"El éxito de los planes del Estado sirio, a pesar de las dificultades, es resultado del apoyo popular a sus líderes nacionales. La aspiración de Siria (es) construir un Estado donde todos sus ciudadanos se sientan seguros y con un sentido de pertenencia, basado en una verdadera colaboración e integración", ha manifestado.

A finales de 2024 cayó el régimen de Al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, anteriormente conocido como 'Abú Mohamed al Golani'. Desde entonces, las autoridades instauradas han hecho prometido estabilizar la situación en el país, a pesar de diversos problemas de seguridad, algunos de tinte sectario.