Los sospechosos del robo del Louvre "admiten parcialmente su participación", según la fiscal de París

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha anunciado este miércoles que los sospechosos detenidos por el robo de ocho piezas de joyería en el Museo del Louvre de París han "admitido parcialmente su participación" en el asalto que tuvo lugar hace ya diez días y del que no se han recuperado los objetos robados.

Beccuau ha indicado que ha solicitado prisión preventiva para los dos sospechosos --que han estado detenidos durante 96 horas-- están siendo presentados ante el juez de instrucción para la formulación de cargos por robo organización y asociación delictiva. Se enfrentan a 15 años de prisión y una multa por el primer cargo, y a diez años por el segundo delito.

Como todavía no se han detenido a todas las personas que participaron en el robo, ha rechazado dar "más detalles sobre la información" que tienen. "La investigación se mantiene confidencial con respecto a los que todavía se encuentran prófugos", ha aclarado, tras reiterar que "la investigación continúa" y que "quedan muchos elementos por explorar".

De hecho, ha indicado que "no descarta la posibilidad" de que se trate de un grupo de más de cuatro delincuentes, aunque las cámaras solo grabaron a este número de personas en las proximidades de la pinacoteca.

Por el momento, las joyas "siguen desaparecidas": "Todavía no están en nuestro poder", ha reconocido durante una conferencia de prensa. Por otro lado, ha descartado que los autores del robo "tuvieran complicidad alguna dentro del museo", según la evidencia que tienen las autoridades en este momento.

El robo se produjo el domingo 19 de octubre poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir, y reabrió el miércoles pasado.