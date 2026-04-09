Starmer aborda con el príncipe Bin Salman la seguridad en Ormuz y el refuerzo de la cooperación en defensa

El primer ministro británico, Keir Starmer, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, han celebrado este miércoles una reunión en Yeda, la ciudad más grande de la provincia saudita de La Meca, donde han abordado cuestiones como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la "confianza" para transitar por él, así como la cooperación en materia de defensa y comercio.

Tras poner en valor la tregua de dos semanas de Estados Unidos e Irán, anunciada este martes, Starmer ha reivindicado la importancia de convertirla en una "paz duradera", según ha señalado la oficina del primer ministro en un comunicado difundido tras el encuentro bilateral.

A su vez, el mandatario británico ha abogado por seguir trabajando en la reapertura del estrecho de Ormuz, algo para lo cual ha aludido a los "esfuerzos" que está realizando Reino Unido en aras de reunir a los socios con objeto de acordar y planificar las medidas prácticas necesarias para que los buques tengan la confianza suficiente para atravesar el estrecho.

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz permanecía bloqueado por Irán como represalias a la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de diciembre. No obstante, este martes la República Islámica anunció, al calor de la referida tregua con Estados Unidos, que permitiría el paso "seguro" por la zona, aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas.

Por otra parte, Starmer se ha comprometido con Arabia Saudí a "seguir apoyando" áreas como la de la defensa, siendo un ejemplo de ello el reciente despliegue del sistema defensivo aéreo 'Sky Sabre', tras haberse reunido este miércoles con personal británico destinado a su manejo.

Finalmente, ambos líderes, cuyos países están a punto de celebrar un siglo de relaciones de amistad en virtud del Tratado de Yeda, han ahondado en las posibilidades de profundizar sus relaciones de cooperación industrial en las áreas de defensa y seguridad mutua a largo plazo, así como de relaciones comerciales e inversión.

Ha sido este mismo miércoles cuando Starmer ha anunciado su viaje al golfo Pérsico a fin de reunirse con líderes de la región, tras la confirmación de la tregua entre Washington y Teherán. Allí, a lo largo de la semana se reunirá con los representantes de los países que han estado en primera línea de los combates desde la escalada de hostilidades a finales del pasado mes de febrero.