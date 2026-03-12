Starmer reitera que fue un "error" elegir a Mandelson tras la publicación de los archivos sobre su nombramiento

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha reiterado este jueves que fue un "error" elegir a Mandelson como embajador británico en Estados Unidos tras la publicación de los archivos sobre su polémico nombramiento, que revelan que conocía los riesgos de nombrarle en el puesto por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"La publicación de la información muestra lo que se sabía, lo que ha llevado a que haya más preguntas. Desafortunadamente, debido a la investigación de la Policía Metropolitana, no podemos publicar más información todavía, pero eso no quita el hecho de que fui yo quien cometió el error", ha dicho en declaraciones a la prensa desde Irlanda del Norte.

Starmer --que se ha pronunciado así por primera vez tras la publicación en la víspera de los archivos sobre el nombramiento de Mandelson-- ha aprovechado para volver a disculparse con las víctimas de Epstein. "Fue mi error y asumo la responsabilidad", ha agregado.

En el lote inicial de documentos difundidos por el Gobierno aparece un informe de una auditoría en el que se constata que el nombramiento de Mandelson planteaba un "riesgo" para la reputación del primer ministro, si bien Starmer ha defendido de forma reiterada que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Asimismo, también se revela que el exembajador pidió 500.000 libras esterlinas en indemnización por su despido --solo recibió 75.000--, mientras que en otro documento aparece que el asesor de Seguridad Nacional, Jonathan Powell, le comunicó a Morgan McSweeney, entonces jefe de gabinete del primer ministro, que el nombramiento fue "inusual" y "extrañamente apresurado".

La líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch, ha acusado al Gobierno de eliminar los comentarios a las auditorías y documentos clave relacionados con el nombramiento, extremo que un portavoz del primer ministro ha negado: "Rechazo la sugerencia de encubrimiento", ha dicho, según ha recogido la cadena BBC.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre de 2025 tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

El exembajador, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible al multimillonario estadounidense sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).