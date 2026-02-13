Store recalca que se investigarán los tentáculos del caso Epstein en la clase política noruega

Archivo - El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, llega al Palacio del Eliseo en París para una reunión de líderes internacionales. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha defendido este viernes las investigaciones puestas en marcha en el país para investigar las implicaciones del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en el país, tras la revelación de documentos que ha salpicado a distintas personalidades de las instituciones noruegas.

"El Parlamento ha acordado una comisión de investigación. Eso es bueno. El Comité de Control ha planteado varias preguntas. Eso también es bueno. Lo más importante es poner todos los hechos sobre la mesa", ha señalado el primer ministro en una entrevista con el diario NRK.

En este sentido, sobre los tentáculos de la trama en la diplomacia noruega, Store ha dicho entender que se planteen "preguntas" por lo que "obtener respuestas a ellas es crucial también para la confianza". "Quienes hemos tenido la responsabilidad, tenemos la obligación, debemos presentarnos y responder a las preguntas que surjan", ha indicado.

Después de que el caso haya salpicado al ex primer ministro Thorbjorn Jagland, que después presidió el Comité del Nobel y el Consejo de Europa, o al exministro de Exteriores y actual jefe del Foro Económico Mundial de Davos, Borge Brende, entre otros diplomáticos que han ocupado además cargos internacionales, el líder laborista ha indicado que estas relaciones "deben ser un asunto que una investigación aborde".

"Somos un país pequeño. Que personas que han trabajado en el servicio exterior también trabajen en organizaciones internacionales, eso se puede explicar. Pero precisamente por eso es aún más importante que haya claridad sobre este asunto", ha ahondado.

En todo caso, también ha querido reivindicar el trabajo de "muchas personas en el servicio exterior" que "trabajan con diligencia y esfuerzo, y que realizan tareas importantes para Noruega".

La publicación de los más de tres millones de archivos relacionados con Epstein ha sacudido a las instituciones noruegas tras aparecer en los documentos personalidades vinculadas al Ministerio de Exteriores, a la Casa Real y al Comité Nobel. Esta semana el Parlamento de Noruega dio los primeros pasos para establecer una investigación independiente sobre el caso del delincuente sexual convicto.