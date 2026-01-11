Suecia insta a EEUU a dar las gracias a Dinamarca en lugar de amenazarla por Groenlandia

Archivo - El primer ministro sueco, Ulf Kristersson - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha emplazado al presidente estadounidense, Donald Trump, a estar agradecido por la lealtad y el apoyo de Dinamarca como aliado en lugar de amenazar al país por el control de la isla de Groenlandia.

"Al contrario. Estados Unidos debería dar las gracias a Dinamarca, que ha sido un aliado muy leal a lo largo de los años", ha afirmado durante su intervención en la conferencia nacional anual sobre defensa de la asociación sueca Folk och Försvar.

Kristersson ha recordado en concreto las aportaciones militares de Dinamarca en misiones como la de Afganistán o Irak y ha destacado que "más de 50 militares daneses han hecho el sacrificio definitivo por esa lealtad". Así, ha subrayado que los países báticos y nórdicos apoyan a Dinamarca.

El mandatario sueco ha advertido además que el sistema internacional basado en normas está en el momento más amenazado de las últimas décadas. "Es peligros por muchos motivos. El riesgo de conflictos grandes se incrementa, pero también el riesgo de que naciones pequeñas sean sacrificadas por el camino. Para un país como Suecia es especialmente grave", ha advertido.

La ex primera ministra sueca Magdalena Andersson ha ido un paso más allá y ha defendido la posibilidad de enviar fuerzas militares nórdicas y bálticas a Groenlandia.

"Reforzaría nuestra disuasión en nuestra parte de Europa. Quiero que hagamos lo que sea necesario para incrementar la seguridad y que las regiones nórdica y báltica sigan siendo seguras y libres", ha argumentado.