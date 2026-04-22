Suecia pone en libertad al capitán de un buque con tripulación rusa detenido en marzo

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía de Suecia. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Suecia ha decidido este miércoles retirar los cargos contra el capitán del carguero 'Caffa', cuya tripulación es en su gran mayoría rusa y que fue interceptado a principios de marzo ante la posibilidad de que estuviera violando las leyes comerciales internacionales.

Si bien el barco sigue sujeto a prohibiciones y debe permanecer de momento en puerto sueco, el fiscal sueco Adrien Comber-Hogg ha señalado que el capitán, un ciudadano ruso, ha sido puesto en libertad tras ser acusado de falsificar los documentos del buque después de que este alegara que no tenía conocimiento al respecto.

"El sospechoso declaró que desconocía que los documentos fueran falsos. Tras una investigación exhaustiva, llegué a la conclusión de que no es posible refutar esta afirmación. Por ello, levanté su detención y retiré las sospechas en su contra", ha indicado el fiscal en un comunicado.

A principios de marzo, la Guardia Costera de Suecia procedió a detener el buque, que navegaba con bandera guineana por el estrecho del Báltico en aguas territoriales suecas. Además, diez de los once miembros de su tripulación son ciudadanos de origen ruso. Tras la detención, la Policía indicó que el barco podría haber estado navegando con una bandera falsa.

El uso del buque ha sido prohibido por motivos de seguridad y, según el portavoz de la Agencia Sueca de Transportes, Mikael Andersson, "ya se está trabajando para subsanar las posibles deficiencias". "Una vez resueltas, revisaremos el buque para asegurarnos de que todo funciona correctamente, pero aún no hemos llegado a ese punto", ha aclarado.