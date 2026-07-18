El Supremo de Brasil impide el encuentro entre Milei y Bolsonaro previsto para la semana que viene

Archivo - El presidente argentino, Javier Milei - Sebastián Hipperdinger - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha bloqueado este sábado la visita que el presidente de Argentina, Javier Milei, tenía previsto realizar la semana que viene al expresidente Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario.

De Moraes ha argumentado esta decisión en el endurecimiento anunciado el pasado viernes de las condiciones del arresto domiliciario del expresidente brasileño por hacer campaña a favor de su hijo Flávio, recogen los medios brasileños. Bolsonaro, entiende el magistrado, violó las medidas cautelares al presentar una carta de apoyo a la precandidatura presidencial de su hijo y senador.

El dictamen prohíbe las visitas a Bolsonaro con fines políticos o electorales hasta que finalicen las elecciones generales de 2026, la difusión de manifiestos políticos o electorales elaborados por Bolsonaro, incluso a través de terceros, independientemente del medio utilizado e impide a Flávio Bolsonaro que visite a su padre durante los próximos tres meses.

El ex dirigente de Brasil se encuentra por razones humanitarias cumpliendo su condena de 27 años de prisión por delitos de golpe de Estado en su domicilio de la capital, Brasilia.

Durante todo el proceso judicial han sido varias las ocasiones en las que ha intentado sortear las medidas cautelares, no ya solo utilizando redes sociales a través de terceros, sino también incluso rompiendo su tobillera electrónica.

Recientemente, el hallazgo de una pistola a su nombre en posesión de unos de sus guardaespaldas en un control de carreteras rutinario puso en peligro el beneficio penitenciario que se le ha concedido momentáneamente hasta que mejore su salud.