El Supremo de EEUU desestima el recurso que evitaría la pena de muerte al cerebro de los atentados del 11-S

Archivo - Placa en memoria a las víctimas de los atentados del 11-S, en la sede del Pentágono en Washington, EEUU - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes un recurso presentado por Jalid Sheij Mohamed --el 'cerebro' de los atentados del 11-S-- y otros dos acusados de los ataques para restablecer los acuerdos de culpabilidad rescindidos por el Departamento de Defensa en 2024 y que les habrían evitado enfrentarse a la pena de muerte en el juicio fijado para 2028.

El alto tribunal ha desestimado la petición de los tres hombres --además del paquistaní Mohamed, Mustafá al Hauasi y Walid bin Atash-- con la que buscaban impugnar la decisión del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, de rescindir los acuerdos por los que se habrían declarados culpables de unos ataques perpetrados en 2001 y que dejaron cerca de 3.000 muertos en ese momento-- y habrían sido condenados a cadena perpetua.

La general de brigada retirada Susan Escallier --nombrada por Austin para revisar supervisar las comisiones militares que se ocupaban de los casos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba-- aprobó los acuerdos alcanzados por los tres acusados con la Fiscalía militar, si bien días después el propio Austin los revocó días después.

Un tribunal militar rechazó esta decisión de Austin, alegando que no tenía autoridad para ello y que los acusados ya habían comenzado a cumplir con su parte del acuerdo, pero el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló el pasado agosto en favor del Gobierno, ya bajo la Administración Trump, dando lugar al recurso de los tres hombres.

El dictamen de este lunes del Supremo, que no ha ofrecido ninguna explicación al respecto, elimina así una barrera para que Mohamed, encarcelado en Guantánamo desde 2006, se enfrente a la pena capital ante un tribunal militar en 2028.

Washington había dicho que pediría la pena de muerte para Mohamed, ingeniero paquistaní formado en Estados Unidos, que fue acusado de haber tenido la idea de secuestrar los aviones y hacerlos estrellarse. Los fiscales afirmaron que él le propuso la idea a Osama bin Laden en 1996 y que luego ayudó a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores. Mohamed y Hausaui fueron capturados en Pakistán en 2003 y retenidos en prisiones de la CIA hasta su traslado a Guantánamo en 2006.