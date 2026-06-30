Supremo de EEUU ratifica leyes que prohíben a deportistas transgénero participar en competiciones "femeninas"

Archivo - Bandera 'trans' frente al Capitolio de Idaho, Estados Unidos- Europa Press/Contacto/Sarah A. Miller - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ratificado este martes las leyes estatales que prohíben a los deportistas transgénero participar en competiciones femeninas, un fallo que se espera que afecte a una treintena de estados.

"De conformidad con el Título IX y la Cláusula de Igualdad de Protección, sostenemos que los estados pueden mantener los deportes femeninos y juveniles reservados a las mujeres biológicas. Pueden determinar la elegibilidad para participar en dichos deportes basándose en el sexo biológico", reza el escrito del alto tribunal.

"Ni la Constitución ni el Título IX exigen una reforma radical de los deportes femeninos y juveniles en todo Estados Unidos", agrega un fallo que ha salido adelante por seis votos a tres.

Se espera que el dictamen afecte a unos 27 estados que en los últimos años han promulgado leyes similares, según recoge la cadena NBC News, si bien responde al caso particular de Virginia Occidental y de Idaho, después de que dos jóvenes transgénero impugnaran sus respectivas normas.

Virginia Occidental adoptó en 2021 una ley que establece que el género "se basa exclusivamente en la biología reproductiva y la genética del individuo al nacer" mientras que un año antes Idaho estipulaba en su legislación que los deportes "destinados para mujeres, chicas o niñas no deben estar abiertos a estudiantes del sexo masculino".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha celebrado con un escueto mensaje en redes sociales un dictamen que ha calificado de "gran victoria". "¡Con esto se acaba esa situación ridícula!", ha subrayado.

El jefe de la Casa Blanca firmó poco después de iniciar su segundo mandato a principios de 2025 una orden ejecutiva que prohíbe a los programas educativos que reciben fondos federales permitir que niñas y mujeres transgénero participen en los equipos deportivos que se corresponden con su identidad de género.