El Supremo de EEUU valida un plan de Virginia para eliminar a personas sin ciudadanía de las listas electorales

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado 'luz verde' este miércoles a un plan impulsado en agosto por el gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, para eliminar a personas que no cuentan con la ciudadanía estadounidense de las listas electorales en el estado de cara a las elecciones presidenciales.

La decisión, aprobada con una mayoría de los jueces conservadores, bloquea el fallo de un juez federal anterior que suspendió la iniciativa diseñada por Virginia y que pedía que cerca de 1.600 votantes, identificados como no ciudadanos en el carnet de conducir, volviesen a formar parte de las listas.

"Los habitantes de Virginia podrán votar el día de las elecciones sabiendo que los comicios son justos, seguros y libres de interferencias por motivaciones políticas", ha indicado este miércoles en un comunicado el gobernador, Glenn Youngkin.

Esto se produce después de que la Administración Biden demandara a Virginia al considerar que algunos votantes podían ser eliminados de forma errónea de las listas a tan solo 90 días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, algo que iría en contra de la ley federal debido a que es un plazo muy ajustado, según ha recogido la cadena NBC News.

El expresidente estadounidense Donald Trump esgrimió en una de sus muchas teorías de la conspiración que los votantes no registrados --aquellos que no cuentan con la ciudadanía no tienen derecho al voto-- alteraron los resultados de las elecciones de 2020 en las que ganó el actual mandatario, Joe Biden, en un intento por ligar el presunto fraude electoral a la migración.

El magnate se declaró no culpable de los cuatro cargos federales que pesan en su contra por el caso de interferencia electoral en agosto de 2023. Los fiscales defienden que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones.