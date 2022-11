El Supremo de Hong Kong permite al magnate Jimmy Lai tener un abogado extranjero en su juicio por sedición

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Hong Kong ha confirmado este lunes el derecho del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai de contar con un abogado británico para el juicio al que se enfrenta por delitos de sedición y connivencia con agentes extranjeros.

Para el Tribunal Supremo, no obstante, no hay una "base adecuada" para aprobar la petición del Gobierno de Hong Kong de no permitir a estos profesionales participar en el juicio que comienza este jueves, señala el fallo, al que ha tenido acceso la agencia Bloomberg.

El Departamento de Justicia trató de prohibir la participación durante este proceso de abogados extranjeros, después de que las autoridades no lograran impedir que Timothy Owen representara a Lai en tribunales inferiores.

En caso de que no pueda aplicarse con éxito esta legislación, Pekín podría trasladar a Lai para que sea juzgado en la China continental, lo que representaría un importante golpe a los derechos procesales de los acusados, según los expertos.

Lai, quien a finales de octubre fue declarado culpable de defraudar a una empresa del Gobierno en una operación no autorizada para el alquiler de unas oficinas para su desaparecido tabloide 'Apple Daily', ya cumplió una pena de prisión de 20 meses por participar en las protestas no autorizadas de 2018 y 2019.