El Supremo de Israel tumba parte de la ley impulsada por Ben Gvir para aumentar su poder sobre la Policía

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha avalado este jueves una controvertida ley que permite al ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, trazar las líneas generales de investigación de la Policía, pero ha tumbado parte del texto, con el que el político ultranacionalista buscaba ejercer un mayor poder sobre las fuerzas de seguridad del país.

Así, el texto aprobado facilitará que el ministro establezca "prioridades fundamentales" en el marco de estas pesquisas, pero no allanará el camino para que Ben Gvir obtenga una mayor "autoridad general" sobre la Policía. La decisión ha contado con cinco votos a favor frente a cuatro, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, la corte ha rechazado aspectos normativos que permitirían "delinear las políticas y principios de las operaciones policiales", incluidas sus "prioridades, programas y directrices generales".

Se trata de la última medida de este tipo adoptada por la Justicia israelí contra el Gobierno de extrema derecha encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo interés en sacar adelante una reforma judicial ha provocado una crisis en el seno del Gobierno.

No obstante, Ben Gvir ha lamentado la decisión judicial y ha asegurado que esta "priva a los ministros de su autoridad". "La justicia vuelve otra vez a dar la espalda a la población y la voluntad de los votantes", ha puntualizado.

"La grave decisión adoptada por el Supremo deja el poder en manos de la Fiscalía y hace que la fiscal general esté por encima de la Policía. En un Estado democrático, el que determina las políticas que rigen el comportamiento policial son los ministros, pero esto no interesa al Supremo", ha aseverado.