Taiwán acusa a China de difundir vídeos "falsos" sobre maniobras militares para "intimidar"

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Taiwán han acusado este lunes a China de difundir vídeos sobre presuntas maniobras militares con el objetivo de "intimidar" a las autoridades taiwanesas, unas imágenes que han descrito como "propaganda" y que, según Taipéi, "no se ajustan a la realidad".

Las palabras de las autoridades llegan después de que el Ejército de China informara de estas maniobras a través de medios estatales, en los que apuntaban a actividades encaminadas a realizar "interceptaciones en el aire" y "ataques de precisión" cerca de Taiwán, si bien no ofrecía una fecha concreta al respecto.

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha indicado que este tipo de informaciones constituyen una "clara acción de intimidación psicológica y un acto de propaganda". En este sentido, ha apuntado que esta información no está recogida en sus informes sobre la actividad militar china.

Estas imágenes han sido publicadas poco antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, un encuentro que está previsto que tenga lugar el jueves en Corea del Sur.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.