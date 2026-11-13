Taiwán acusa a Pekín de utilizar el aniversario del líder Sun Yat Sen para ensalzar el pensamiento político de Xi

Archivo - Bandera de Taiwán - Valeria Mongelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, Liang Wenjie, ha acusado este viernes al Partido Comunista Chino (PCCh) de instrumentalizar el 160 aniversario del nacimiento del líder Sun Yat Sen para reivindicar la legitimidad de su Gobierno y ensalzar el pensamiento político del presidente chino, Xi Jinping.

Liang ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha analizado el discurso pronunciado por Xi el día anterior, durante un acto del Partido Comunista. Según ha explicado, el mandatario chino ha vinculado el legado "revolucionario" de Sun Yat Sen con sus propias tesis políticas, reiterando su apuesta por la "reunificación pacifica" bajo la fórmula de "un país dos sistemas" y su rechazo a la independencia de Taiwán.

El portavoz taiwanés ha considerado, no obstante, que la intervención de Xi no ha profundizado especialmente en la cuestión de la reunificación a ambos lados del estrecho, sino que ha perseguido principalmente dos objetivos: presentar al PCCh como heredero legítimo de los ideales revolucionarios de Sun Yat Sen y reivindicar la "corrección, grandeza y gloria" del pensamiento de Xi Jinping.

En este sentido, Liang ha señalado qu el discurso de Xi incorpora llamamientos al patriotismo, la adhesión al Partido, el respaldo al liderazgo centralizado del Comité Central del PCCh y la integración del marxismo con las particularidades de China. A su juicio, estos mensajes evidencian que la conmemoración no ha sido sino una oportunidad para reforzar la autoridad política del régimen.

Respecto a las referencias a Taiwán, ha indicado que los argumentos expuestos por el presidente chino no presentan diferencias sustanciales respecto a los mantenidos anteriormente por Pekín.

Asimismo, Liang ha recordado que Partido Comunista utiliza la figura de Sun Yat Sen como símbolo de sus iniciativas de frente unido desde la década de 1950, por lo que ha descartado que se trate de una estrategia novedosa. También ha asegurado que las autoridades taiwanesas no tienen previsto adoptar medidas especiales con motivo de este aniversario.

Por último, preguntado por la participación de representantes políticos taiwaneses, entre ellos el presidente del Nuevo Partido, Wu Cheng Tien, en actos organizados por Pekín, el portavoz ha afirmado que su presencia en este tipo de encuentros es habitual y que el Gobierno no ejerce control sobre ellos. "Espero que se abstengan de hacer o decir cualquier cosa que perjudique los intereses de Taiwán", ha advertido.

Estas declaraciones llegan después de que Xi advirtiera este jueves de que Pekín "nunca dará cabida" para ningún tipo de actividad separatista en favor de la "independencia de Taiwán", reafirmando que la "reunificación completa de la patria" constituye una "misión histórica inquebrantable" que se logrará de forma inevitable.