Taiwán despliega una fuerza marítima en respuesta a la operación china en aguas al este del territorio

Archivo - Imagen del barco 'Sandu' de los Guardacostas de China - Europa Press/Contacto/Mao Jun - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Guardacostas de Taiwán ha anunciado este domingo el despliegue de sus barcos en aguas próximas al este de la isla en respuesta a la "operación para el cumplimiento de la ley" anunciada el sábado por China en medio de una nueva disputa territorial con hasta cuatro partes involucradas que tiene su origen en unas conversaciones al respecto entre Japón y Filipinas.

Las autoridades chinas, citadas por la agencia oficial de noticias Xinhua, justificaron la operación como un "movimiento necesario" en respuesta a las conversaciones anunciadas por Tokio y Manila sobre la "delimitación marítima" de sus denominadas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y plataformas continentales, un área que se superpone directamente con las aguas al este de Taiwán, en un diálogo que constituye "una violación de la soberanía territorial y los intereses del país".

Pese a que no comparten fronteras, como países costeros Japón y Filipinas tienen derecho a establecer una zona económica exclusiva que se extiende 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros desde sus costas, una zona que en parte también se solapa con parte de la zona económica de Taiwán.

En su comunicado, los Guardacostas de Taiwán señalan que los barcos chinos desplegados al este de la isla (al menos cuatro buques que partieron del puerto de Xiamen) "están siendo vigilados a lo largo de todo el proceso". Taiwán espera que los buques lleguen en breve "a las aguas pertinentes" antes de añadir que "China no goza de ningún derecho soberano en las aguas al este de Taiwán".

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, ha protestado en redes sociales contra la maniobra china en el enésimo episodio de un largo conflicto entre Pekín y Taipei en relación a las reclamaciones soberanistas chinas sobre la isla, y que que además se retroalimenta con las disputas territoriales en las aguas regionales que involucran a múltiples países.

"China no es más que un enorme matón", ha declarado Wu antes de avisar de la llegada inminente de "una flota de grandes buques que han partido de Xiamen hacia nuestra Zona Económica Exclusiva Oriental solo para exhibir músculo".